Giustizia | Caiazza Sue - ' ok separazione carriere ma del testo non c' è traccia'

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "L'annuncio del varo della riforma costituzionale delladelleda parte del Governo e del Ministro Nordio sarà, ad occhio e croce, il quindicesimo dall'inizio della legislatura; e tuttavia sembrerebbe ad oggi il più solenne". Così Gian Domenico, capolista alle Europee, nella circoscrizione Centro, per la Lista Stati Uniti d'Europa. "Vengono forniti addirittura - aggiunge - dettagli molto specifici, e tutti positivi: doppio Csm, doppio concorso, alta Corte indipendente per i giudizi disciplinari. Molto bene, applaudiamo per la quindicesima volta. Due sole domande. La prima: come mai non c'è ancora unscritto? E chi lo sta scrivendo? Seconda domanda: si tratta di una riforma costituzionale, come quella del premierato e della autonomia differenziata: quando ...