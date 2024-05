Sabatino Azione esclusivo | Europee? Calenda preferisce la coerenza

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 4 maggio 2024) In esclusiva è intervenuto ai nostri microfoni il coordinatore didella città di Quarto (Napoli), VincenzoPoco più di un mese e inizieranno le tanto discusse elezioni. Nelle ultime ore è stata diramata la lista dei candidati italiani che sono pronti a scendere in campo. Tra questi anche il partito “” di Carlo. Proprio quest’ultimo non ha avuto alcun dubbio a riguardo nel scendere in piazza in prima persona. Il coordinatore di ‘’ di Quarto, Vincenzo(Foto Facebook) Notizie.comIn merito a questa scelta, alle, possibili alleanze e molto altro ancora è intervenuto, in esclusiva, ai nostri microfoni il coordinatore cittadino di ‘’ della città di Quarto (provincia di ...