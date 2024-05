Cannavaro | Sempre tifoso del Napoli ma devo pensare al bene dell’Udinese

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 4 maggio 2024) Nella sala stampa del Bluenergy Stadium Fabio, allenatore, presentare la sfida di lunedì contro il. Le parole dell’allenatore campano riportate da Tuttomercatoweb.: «Ilti porta a essere basso, sto cercando di fargli capire che si può alzare la difesa» Come si continua dopo la prestazione di Bologna? «Sicuramente dobbiamo essere bravi a continuare nel mantenere le distanze giuste nei reparti, con un’attenzione superiore di quanto avuto a Bologna sia in possesso che in non possesso. Affronteremo avversari propositivi e dobbiamo provare a pungere perché abbiamo i mezzi per far male». Rotazioni contate per lunedì: «Sappiamo che Brenner ha qualche minuto in più, Davis è un giocatore straordinario, ma vanno gestiti, a volte nella partita ci sono più partite da ...