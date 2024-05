Denuncia di Borrelli Avs | Via della Maddalena nel degrado

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Via Ponteè neltotale. A cento metri da una scuola e dall’ispettorato del lavoro insiste un nuovo insediamento di clochard, quegli stessi sgomberati dall’ex mercato ittico. In una discarica a cielo aperto vive un numero imprecisato di senza fissa dimora”. I residenti “allarmati dal crescente” hanno inviato le immagini al deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilioe riferiscono di “risse continue tra migranti, alcuni addirittura armati di machete per difendersi. Rapine in aumento alle auto in sosta ai semafori. Alcuni di loro stazionano all’ingresso dei condomini e spesso si intrufolano nei palazzi in cerca di qualunque cosa possa essere presa”. “Le scene riprese nei video testimoniano una condizione disumana e disdicevole ...