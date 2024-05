Volontariato - parte la via Francigena dei donatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Firenze, 4 maggio 2024. Partirà domani domenica 5 maggio la nuova edizione divis, il trekking solidale organizzato da Avis in cui isi ritroveranno per percorrere la via. Sei tappe per conoscere le bellezze della Toscana e del Lazio in un cammino di oltre 300 chilometri che mette al centro i valori della solidarietà e del gruppo. Frutto della collaborazione tra Avis Nazionale, le sedi Regionali di Lazio e Toscana e le Provinciali di Latina, Roma, Siena e Viterbo, il percorso partirà domenica 5 maggio da Piazza del Campo a Siena per poi spostarsi nei giorni successivi a Monteroni d’Arbia, Torrenieri, Pienza, Castiglione d’Orcia, Abbadia San Salvatore, Acquapendente, fino all’ultima tappa di domenica 12 maggio quando un autobus li porterà a Roma a sentire l’Angelus del Papa. Il tutto per vivere una settimana ...