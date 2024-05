Brindisi - morto dissanguato Vincenzo Valente | il nastro in fabbrica gli ha mozzato un braccio Anche il padre morto per un incidente sul lavoro

Articolo pubblicato sabato 04 Maggio 2024, 14:01 Nella notte un uomo di 46 anni è deceduto all’interno di uno zuccherificio di Brindisi . Un brutale incidente sul lavoro che ha lasciato l’uomo con ferite così gravi che lo hanno portato in poco tempo al decesso. All’arrivo dei soccorritori il ... Continua a leggere>>

Un uomo di 46 anni è morto a Brindisi nella notte. Vittima di un incidente sul lavoro nello zuccherificio: un macchinario, per cause da dettagliare, gli aveva stritolato un braccio. Vano purtroppo il trasporto al nosocomio. Nel 2015 il padre deceduto la scorsa notte morì in un incidente sul lavoro