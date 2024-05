Chi è Martina Giovannini di Amici 23? Età e Instagram

Oggi gli speaker radio fonici hanno ascoltato gli inediti dei cantanti di Amici . Mentre Sarah, Mida e Petit hanno ricevuto complimenti, anche se con qualche appunto, invece Martina Giovannini si è sentita attaccata riguardo al suo brano. Gli speaker hanno difatti valutato il suo inedito come ... Continua a leggere>>

Amici 23, Lorella Cuccarini su Mida: "Si fida poco delle persone, sembra arrogante e sicuro di sè ma in realtà.." - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Continua a leggere>>

Amici 23, Anticipazioni Serale: una professoressa in lacrime, scoppia la lite in studio - La registrazione della settima puntata di Amici 23 è stata a dir poco scoppiettante. Stando alle anticipazioni, la professoressa Anna Pettinelli è prima scoppiata a piangere per l’emozione di aver ... Continua a leggere>>

Amici, spoiler del 4/05: Mida in bilico, Holden non disputa la sfida e perde a tavolino - Le anticipazioni tratte da questa nuova registrazione, inoltre, rivelano che c'è stato spazio per un guanto di sfida tra Holden e Mida. Il cantante del team di Rudy Zerbi, però, ha perso a tavolino lo ... Continua a leggere>>