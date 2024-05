Milan - siparietto in conferenza stampa Franco Ordine | T piac a’ pizz? - Pioli | Mi piacciono i cappelletti VIDEO

(Di sabato 4 maggio 2024)destinato a diventare virale inpre-Genoa aello. Il noto giornalistaha infatti chiesto al tecnico rossonero Stefano: “Ta’?”, in dialetto napoletano, con il poco velato riferimento alle voci circa un possibile ingaggio dell’allenatore emiliano da parte del Napoli., che aveva già ribadito di non voler parlare di futuro, ha risposto altrettanto ironicamente e ridendo: “A meciono iin brodo, perché sono di Parma. A proposito, faccio tanti i complimenti a Pecchia per la promozione, ma lui deve stare tranquillo”. SportFace.

La Roma, dopo aver archiviato la semifinale di andata di Europa League con il Bayer Leverkusen, vuole tornare al successo contro la Juventus nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I giallo Rossi hanno intenzione di portare a casa i tre punti per ... Continua a leggere>>

Il video con la conferenza stampa integrale di Massimiliano Allegri alla vigilia di Roma-Juventus . I bianconeri sfidano i giallorossi per un posto in Champions League nella prossima stagione e il tecnico livornese ha presentato i temi di una partita delicatissima per la Vecchia Signora, che ha ... Continua a leggere>>

Milan, Pioli: "Non sto pensando al mio futuro" - Milan-Genoa, la conferenza stampa prepartita di Pioli "Ci deve essere assolutamente la volontà di giocare nella maniera migliore possibile per vincere e conquistare il secondo posto, che non è ancora ... Continua a leggere>>

Pioli: “Napoli Nessun pensiero! Non parlerò con nessuno finché avrò contratto col Milan" - Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida al Genoa, Stefano Pioli, allenatore del Milan in pole per la panchina del Napoli per il prossimo anno, ha parlato dell’interesse del ... Continua a leggere>>

Milan-Genoa, Pioli in conferenza: “Napoli Non parlerò con altri club finché sarò sotto contratto” - Stefano Pioli presenta in conferenza stampa la sfida tra Milan e Genoa, gara che si gioca domenica alle ore 18 a San Siro ... Continua a leggere>>