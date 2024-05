Zero Dark Thirty - la caccia a Bin Laden è un capolavoro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024)Sky Cinema 2 ore 21.15 con Jessica Chastain, Jason Clarke e Joel Edgerton. Regia di Kate Bigelow. produzione USA 2012. Durata: 2 ore e 37 minuti LA TRAMA E' la storia della lungaa Bin, lo sceicco del terrore. Unache durò dieci anni, dall'attentato alle Torri Gemelle all'agguato e all'uccisione in Pakistan. La vicenda è raccontata seguendo le traversie in Medio Oriente di Maya una giovane agente della CIA che collabora coi Navy Seals. Nell'ultima scena davanti al cadavere del grande nemico, Maya si ricorda di essere una ragazza e scoppia in un pianto liberatorio. PERCHE' VEDERLO Perchè Kathryn Bigelow che già aveva preso un Oscar con "Hurt locker" fa in certi momenti anche meglio raggiungendo picchi di ...