Halle Berry | Sono in menopausa e le donne non devono vergognarsi

(Di sabato 4 maggio 2024) Pubblicato il 4 Maggio, 2024 Dopo le mestruazioni, la. Nonpiù argomenti tabù, o quasi. Tant’è cheha considerato opportuno parlarne a Capitol Hill, nella sede del Congresso degli Stati Uniti. “in”, ha detto l’attrice dal podio per sostenere una legge che prevedrebbe 275 milioni di euro per la ricerca e l’educazione che riguardano il periodo fisiologico che affrontano le. “in, ok? – ha detto con tono stentoreo, deciso, 57 anni, alla folla fuori dal Congresso – non c’è nulla di cui. Dobbiamo parlare di una fase normale della nostra vita. I nostri medici non riescono neanche a pronunciare la ...

