La televisione dei porti italiani e della Fiera di Roma visibile in diretta ora anche su app

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 giugno 2023)DIED ITALIAN TELEVISION NETWORK DOMANI 10/06/2023 IN OCCASIONE DELL’EVENTO “RIDE ON 2023” PRESENTERANNO DUE GRANDI REALTA’ TELEVISIVE SCARICABILI GRATUITAMENTE SU APP 9 giugno 2023 – Finalmente due canali televisivi tematici che fino ad ora vedevamo in onda sul decoder CIBORTV nel mondo sono visibili GRATUITAMENTE su una straordinaria APP scaricabile sia sul sistema ANDROID CHE APPLE. Il tutto con un copyright di Roberto Onofri ideatore e conduttore di molti programmi televisivisu RAI. Si tratta dei canali: 1. PORTTV “ladeie del mare” con il patrocinio di Assoche tratta quotidianamente tutte le news provenienti dai nostrioltre che su tutto quello che ruota all’interno di una Autorità di ...