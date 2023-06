Hellas allo spareggio | Zaffaroni e Veloso Ci abbiamo sempre creduto

(Di venerdì 9 giugno 2023) "Dovremo gestire al meglio, vogliamo coronare con la salvezza la nostra rincorsa", dice il tecnico del Verona VERONA - Qualche mese fa pensare di arrivarela salvezza sembrava una chimera. Così non è stato e c'è addirittura il rammarico di non aver chiuso la pratica già in campionato.

In occasione della partita di calcio di serie A tra Spezia edVerona, valida come spareggio salvezza, sfida giudicata a rischio per la sicurezza , prima ...11 giugno 2023 alle ore 20.45...Si vaspareggio dopo una stagione lunghissima, caratterizzata nelle ultime settimane dagli alti e bassi sia dello Spezia che dell'. "Il Verona pensava di esser salvo dopo la nostra ...... quando si è risvegliata l', è stato il post Verona. Devo riconoscere che non sono mai ... la promozione in A e poi la gestione del campionato successivo con difficoltà enorme, finosforzo di ...

Ventura: "L'Hellas ha più entusiasmo rispetto allo Spezia" Calcio Hellas

'Dovremo gestire al meglio, vogliamo coronare con la salvezza la nostra rincorsa', dice il tecnico del Verona VERONA (ITALPRESS) - Qualche mese ...Il doppio ex dello spareggio ha parlato a Il Secolo XIX in vista del match di domenica Raggiunto dai colleghi de Il Secolo XIX, Gian Piero Ventura ha parlato in vista dello spareggio tra Spezia e Vero ...