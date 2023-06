Berlusconi passerà la notte al San Raffaele | rinviato il vertice di domani di Forza Italia

gli scherzi con dei ragazzi "è venuto dopo pranzo, verso le 14, a vedere Milano 2, la sua creatura. Era con Marta Fascina ed era un po' più provato del solito ma di buon umore. Non ha ...Come staera stato dimesso il 19 maggio scorso, dopo 45 giorni nei quali era stato ricoverato prima in terapia intensiva, poi nel reparto. 'Se ho avuto paura Sinceramente no. ...Leggi anche ULTIM'ORA "di nuovo ricoverato al San Raffaele -la notte in ospedale per accertamenti: 'Dopo il buio ho vinto ancora, pronto a tornare come leader assoluto'...

ULTIM’ORA – Berlusconi ricoverato al San Raffaele | Passerà la notte in ospedale | Arrivata anche Mari... Il Riformista