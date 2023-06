Asus ROG Zephyrus G14 | disponibile in Italia la versione 2023

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ladell’ROGG14 è finalmenteall’acquisto in. Vediamo insieme tutti i dettagliRepublic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità indel suo laptop gamingROGG14 () GA402, montante un processore AMD Ryzen 9 7940HS di 13ª generazione. All’interno troviamo anche una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop con 125 W max TGP, NVIDIA Advanced Optimus e DLSS 3 in modo che ogni gioco venga eseguito al massimo delle prestazioni senza tearing. Tutto quello che bisogna sapere sull’ROGG14 (in ...