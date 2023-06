Siamo andati in via Asiago a trovare Fiorello ed è stato molto bello

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 giugno 2023) Viva Rai 2 finisce il 9 giugno eha vinto il campionato. Non solo per i numeri, ma anche per il divertimento. E qui, per festeggiare l'ultima puntata (almeno per questa stagione), vogliamo portarvi dietro le quinte, in via. Tra cartonati dei Ferragnez, cannoli e una bellissima squadra