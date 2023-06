“Lo hanno cacciato” Temptation Island | l’ex gieffino bloccato dalla produzione dopo la scoperta

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 giugno 2023) Nuovi falò di confronto per la nuova edizione. Il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia sta per tornare con l’undicesima edizione su Canale 5. Anche quest’anno le coppie verranno messe alla provapresenza di tentatori e tentatrici e dovranno capire se restare insieme o lasciarsi. Come detto, a moderare e aiutare le coppie nel difficile percorso tra i sentimenti ci sarà nuovamente Filippi Bisciglia.torna in prima serata a partire dal 26 giugno 2023, mentre le registrazioni cominceranno il 9 giugno 2023. Anche quest’anno le puntate previste sono sei e come gli scorsi anni le vicende amorose delle coppie e dei tentatori e tentatrici si svolgeranno nel resort Is Morus in Sardegna. Leggi anche: “Mi sei mancata vita mia”. ...