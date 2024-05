Calcio | Abodi - ‘aperti a dialogo su vigilanz - troveremo punto equilibrio’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Non faccio previsioni se non quelle di auspicare, sono pressoché certo, che nei confronti di domani aiuterà a comprendere meglio le ragioni che hanno portato comunque a immaginare questa nuova frontiera e anche da parte mia ad ascoltare le posizioni. Sono convinto checomunque un equilibrio. Il tema è non se farlo ma come farlo, per quanto mi riguarda…”. Così, a margine del convegno alla Camera sul premierato, il ministro dello Sport Andrearisponde sulla riforma dei controlli dei bilanci dello sport professionistico, alla vigilia dell’incontro di domani con le realtà coinvolte, non solo delma anche del basket.Quindi non si torna indietro? “Beh, tornare indietro…. A parte che finché non si arriva in Consiglio dei Ministri c’è sempre tempo per tornare indietro – dice il responsabile ...