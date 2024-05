Atalanta-Marsiglia - la semifinale di Europa League in tv | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bergamo, 8 maggio 2024 –a caccia della storia. Giovedì 9 maggio al Gewiss Stadium si gioca ladi ritorno ditra la Dea e ile si parte dall’uno a uno dell’andata, risultato che lascia i giochi totalmente aperti. La squadra di Gasperini sta inseguendo la Championsin campionato, ha raggiunto la Roma, ha una partita in meno e nel weekend ospiterà proprio i giallorossi, ma è in gioco anche in Coppa Italia, finale il 15 maggio con la Juve, e inservirà battere l’Olympique per accedere all’ultimo atto in programma a Dublino mercoledì 22 maggio. Sarebbe un traguardo storico per i nerazzurri che mai hanno vinto un trofeo europeo nella loro lunga storia. Sarà una settimana ...