Vespagiro ad Alvignano | fervono i preparativi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn’edizione (Raduno Nazionale e Tappa del Campionato Turistico Nazionale e Regionale), dedicata agli amanti delle due ruote e agli appassionati di un evento che si ripete ormai da 15 anni, organizzata – ancora una volta – grazie al dinamismo e alla tempra del Vespa Club die di quanti contribuiscono, ognuno a suo modo, ognuno come vorrà e se vorrà. La macchina organizzativa delè in cammino e non si ferma, sta percorrendo la strada deie dell’allestimento. Farà tappa in pieno centro di(Piazza Notarpaoli), nelle sere dei giorni 31 maggio (venerdì) e 1 giugno (sabato), domenica 2 giugno invece di mattina. Nel pomeriggio la carovana di storiche e variopinte due ruote, dopo un fantastico giro sul nostro invidiabile territorio, si sposterà ...