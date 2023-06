Giornata mondiale degli Oceani Torna a casa Gui | la tartaruga marina salvata a Montalto

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 8 giugno 2023)e soccorsa,in mare la piccola “Gui”, l’esemplare didella specie Caretta Caretta trovata in difficoltà sulla spiaggia didi Castro lo scorso 12 marzo. Per prendersene cura era stata prontamente attivata la rete regionale per il recupero e la salvaguardia delle Tartarughe marine “Tartalazio”, della quale fa parte anche il Centro di primo sccorso della Fondazione Zoomarine dove è stata trasportata anche grazie all’aiuto di alcuni volontari che hanno permesso il recupero ed il trasporto dell’esemplare in pochissimo tempo. La piccola di appena 3 anni, considerando la misura del suo carrapace, oggi é potutare finalmente in mare in occasione della...