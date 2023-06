Cuore entra nel mercato del bakery salato con innovative sfoglie croccanti

(Di giovedì 8 giugno 2023) È un settore che a livello globale si conferma in salute, quello dell'economia del benessere. Un comparto che si attesta sui 4,4 trilioni di dollari di fatturato, di cui 946 miliardi di dollari ...

... lanciando un'innovativa linea di prodotti a base di Olioe di farine di legumi: le nuove Sfoglie... che nasce in Pesci, con Saturno e Nettuno, mentre Mercurioin Gemelli, accanto al Sole. La ... invece, darà soddisfazione ale al portafoglio. Non possiamo separare le questioni pratiche da ...Sempre al sud Italia,in collezione Palazzo Sant'Anna, situato neldi Lecce, città rinomata per l'influsso Barocco, l'architettura di straordinaria bellezza e il mare del Salento. ...

Cuore entra nel mercato del bakery salato con innovative sfoglie ... Entilocali-online

L'azienda dà il via alla campagna ideata da Nadler Larimer e Martinelli che accompagna l'ingresso del brand nel dei panetti croccanti. Il planning da oltre 10 milioni di euro affidato a Initiative dop ...(Adnkronos) – È un settore che a livello globale si conferma in salute, quello dell’economia del benessere. Un comparto che si attesta sui 4,4 trilioni di dollari di fatturato, di cui 946 miliardi di ...