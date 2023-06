Anziani maltrattati | struttura sospesa e pazienti trasferiti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono da poco terminate le operazioni dei Carabinieri presso laperdi Chiaia, a Napoli, finita al centro di una indagine coordinata dalla Procura per maltrattamenti. L’attività è statadai competenti uffici dell’Asl per gravi carenze igienico sanitarie. I 15presenti nellasono stati tuttida personale medico specialistico. Due di questi presso l’Ospedale del Mare per condizioni di salute precarie, uno presso il residence dell’ospedale del mare messo a disposizione dell’Asl, gli altri 12 nelle abitazioni dei prossimi congiunti. I Carabinieri della compagnia Napoli Centro supportati dai colleghi del Nas hanno rinvenuto e sequestrato alcuni farmaci scaduti ed altri privi di tracciabilità. Sequestrata ...