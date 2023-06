Ue | Mattarella a studenti | ' Europa è luogo ideale fatto di persone | valori e sogni'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - ''L'è non soltanto l'ambito nel quale i nostri Paesi esistono, ma è, soprattutto, undi, esperienze, affinità,". Lo ha detto il Capo dello Stato, Sergio, incontrando glidell'Istituto Statale Italiano ''Leonardo da Vinci'' a Parigi.

In mattinataha salutato e conversato con glidell'istituto Statale italiano Leonardo Da Vinci, a cui ha sottolineato l'importanza della vicinanza tra Roma e Parigi. 'Voi...Parole destinate a lasciare il segno quelle pronunciate dal presidente della Repubblica Sergioa Parigi, aglidell'Istituto statale italiano Leonardo Da Vinci.si ...Così il presidente della Repubblica, Sergio, rivolgendosi aglidell'istituto Leonardo Da Vinci a Parigi.

Mattarella agli studenti: 'Una scuola solo per ricchi non è una scuola' Agenzia ANSA

Il presidente della Repubblica prima di recarsi all'incontro con Emmanuel Macron risponde alle domande degli alunni dell'Istituto italiano: "Elaborare un pensiero autonomo è fondamentale per far avanz ...Roma, 7 giu. (Adnkronos) – ”L’Europa è non soltanto l’ambito nel quale i nostri Paesi esistono, ma è, soprattutto, un luogo ideale, fatto di persone, esperienze, affinità, valori, sogni”. Lo ha detto ...