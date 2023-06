Trovato il veleno per topi in casa di Impagnatiello | Video | il sopralluogo

'Ceramica bruciata vasca da bagno' e "per topi all'uomo" digitava pochi minuti prima che la ... Il gestore di un bar che si trova a una decina di metri dal luogo in cui è statoil ...Alessandro Impagnatiello avrebbe pianificato l'omicidio della fidanzata incinta di 7 mesi Giulia Tramontano almeno qualche giorno prima di sabato 27 maggio, quando l'ha uccisa a coltellate. ...... stando alla testimonianza del gestore, a qualche decina di metri dal luogo in via Monte Rosa, a circa 500 metri dalla casa, dove, nella notte tra il 31 maggio e il primo giugno, è statoil ...

Trovato veleno per topi a casa di Impagnatiello: aveva cercato sul web gli effetti sull'uomo Fanpage.it

Ieri durante il sopralluogo è stato trovato un topicida: giorni prima il killer di Giulia Tramontano aveva cercato sul web gli effetti. Nell'appartamento di Senago anche la foto sul muro dei due sorri ...Al contrario di quanto sostenuto dal gip al momento della convalida dell'arresto, secondo gli inquirenti l'uomo avrebbe pianificato di uccidere la compagna. A farlo ipotizzare sono alcune ricerche su ...