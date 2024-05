David di Donatello 2024 | Io capitano la spunta a sorpresa su C' è ancora domani - Tutti i vincitori

Roma, 3 maggio 2024 – Matteo Garrone per “Io Capitano” vince il premio per la miglior regia della 69ma edizione dei David di Donatello. Si è imposto su Nanni Moretti per Il sol dell’avvenire, Andrea Di Stefano per L’ultima notte d’amore, Alice Rohrwacher per La chimera e Marco Bellocchio per ... Continua a leggere>>