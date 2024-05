Calcio Prima e Seconda Categoria - i pronostic - il programma e gli arbitri della 30^ giornata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 3 maggio 2024) Secondo match point Promozione per il Sassoferrato Genga contro la Sampaolese. Incroci play-off tutti da vivere nei match Borgo Minonna-Pietralacroce, Filottranese-Real Cameranese e Castelleonese-Olimpia Marzocca. La Labor si gioca la salvezza con il Borghetto: in caso di sconfitta rischia i play-out. Ini play-off potrebbero anche non giocarsi nel girone C VALLESINA, 3 maggio 2024 – Meno di 24 ore e i campionati didarà i suoi verdetti definitivi alla fine30^. Domani, sabato 3 maggio, i punti valgono doppio, soprattutto nel girone B di: il Sassoferrato Genga ha il destino nelle sue mani se vuole ritornare in Promozione, a patto di battere la Sampaolese e, in caso di pareggio o ...