(Di venerdì 3 maggio 2024)avrebbe iniziato adrein Paesi dove gli stipendi sono più bassi, come, per risparmiare. Lo rivela, che riferisce come il gruppo automobilistico stia puntando a reclutare circa due terzi degliin tutto il mondo coni intorno ai 50mila euro l’anno per dipendente, contro cifre cinque volte superiori che pagherebbe a Parigi o Detroit. La strategia di assunzioni diSecondo il canale finanziario statunitense, infatti,starebbe cercando di ridurre ii del personale per far fronte al rallentamento della domanda di veicoli elettrici e alla competizione sui prezzi, che spinge a portare sul ...

Non solo la delocalizzazione delle produzioni. Stellantis ha iniziato a portare in Paesi a basso cost o anche la progettazione delle automobili. È quanto sostiene Bloomberg, secondo cui il gruppo franco-italiano ha iniziato ad assume re la maggior parte dei suoi ingegneri in Paesi come il Marocco , ... Continua a leggere>>

Mentre in Italia riduce il personale, fa ricorso alla cassa integrazione e minaccia di chiudere le fabbriche, all’estero Stellantis assume . Ma lo fa, rigorosamente, solo in Paesi in cui può risparmiare sul cost o del lavoro. Ieri l’agenzia di stampa statunitense Bloomberg ha rivelato ... Continua a leggere>>

Stellantis assume ingegneri “low cost” in india, Marocco e Brasile: l’indiscrezione di Bloomberg - Stellantis avrebbe iniziato ad assumere ingegneri in Paesi dove gli stipendi sono più bassi, come Marocco, india e Brasile, per risparmiare. Lo rivela Bloomberg, che riferisce come il gruppo ... Continua a leggere>>

L'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares in visita a Torino. Credit: AGF - Ieri l’agenzia di stampa statunitense Bloomberg ha rivelato un’indiscrezione – non smentita – secondo cui la casa automobilistica nata dalla fusione tra Fiat-Chrysler e Peugeot ha iniziato ad assumere ... Continua a leggere>>

Stellantis assume più ingegneri in india, Brasile o Marocco per ridurre i costi - Gli ingegneri assunti in questi Paesi avrebbero un costo per la casa automobilistica di circa 50 mila euro all'anno, cioè fino a 5 volte meno di quello che sarebbe necessario spendere per le stesse ... Continua a leggere>>