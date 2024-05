David di Donatello 2024 - la notte di Garrone e Cortellesi

Roma, 3 maggio 2024 – Michele Riondino per “Palazzina Laf” è il miglior attore protagonista della 69ma edizione dei David di Donatello. Si impone sugli altri candidati, Valerio Mastandrea per C’è ancora domani, Antonio Albanese per Cento domeniche, Pierfrancesco Favino per Comandante, Josh ... Continua a leggere>>