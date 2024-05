Valditara affida ai suoi esperti la revisione dei programmi

(Di sabato 4 maggio 2024) Le riforme più insidiose non sono quelle strombazzate dalla propaganda ma quelle sottaciute. Così ieri si è appreso che il governo di destra si sta muovendo per modificare alla base first appeared on il manifesto.

Pnrr, via a un nuovo Piano da 734,9 milioni per asili nido - Il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe valditara, ha firmato il decreto per un nuovo Piano per gli asili nido del valore di 734,9 milioni di euro. Il Piano, in linea con gli obiettivi del ... Continua a leggere>>

"Classi separate per i disabili". Bufera (bipartisan) sulle parole di Vannacci - Il generale, neo candidato alle elezioni europee con la Lega, si è espresso favorevolmente della divisione degli alunni "in base alle loro capacità". Gli alleati di centrodestra prendono le distanze. Continua a leggere>>

Scuole aperte d’estate: «L’idea può funzionare ma occhio al turismo». I dirigenti del Fermano vagliano il nuovo decreto valditara - FERMO Tenere aperte le scuole d’estate, contenti i genitori ma la novità fa già discutere gli operatori turistici che vorrebbero allungare la stagione e si vedono sfumare ... Continua a leggere>>