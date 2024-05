Un arsenale di fentanyl - maxi furto a Careggi | è stato trovato in casa di un’infermiera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Firenze, 4 maggio 2024 – Sul letto una sala operatoria. Sarebbe stata questa la frase dei carabinieri al termine della perquisizione nell’appartamento di un’ex infermiera diche abitava a Novoli, periferia nord ovest di Firenze. Nella sua camera sono stati ritrovati ferri chirurgici, bisturi, forbici, e un’intera farmacia di medicinali. Non medicinali banali da banco che si potrebbero trovare ovunque in un reparto, ma di quelli super controllati. Si sospetta che possano essere stati sottratti con manovre illecite prima di prelevarli dagli armadietti sotto chiave dell’ospedale. Per farli arrivare dalla farmacia ospedaliera al reparto serve una trafila di operazioni, un’ordinazione dettagliata da effettuare con password, esclusivamente da personale medico. Lei dunque non avrebbe potuto in alcun modo ottenerli. E l’indagine dei carabinieri coinvolgerà anche ...