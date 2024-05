Le Nove Scodelle – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 4 maggio 2024) LeViale Monza, 4 – 20127Tel. 331/8001116 Sito Internet: www.le.com Tipologia: cinese Prezzi:12/16€, antipasti 5/9€, primi 2/10€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Questo ristorante è ormai uno dei più longevi nel panorama della cucina cinese “d’autore”, tendenza che da diversi anni, e in positivo, segna la cifra di questa gastronomia nazionale in città. Non parliamo necessariamente di cucina di ricerca e gourmet, ma di un progetto originale che sa offrire un’esperienza nel complesso appagante, senza passare da menù sterminati e classici abusati, usando ingredienti selezionati e ispirandosi a specifiche tradizioni territoriali del vasto paese. D’altronde l’intuizione è stata di uno dei più famosi imprenditori cinesi di ...