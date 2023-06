Telemarketing selvaggio | le sanzioni del Garante rischiano l’annullamento | ecco perché

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La notizia è nota. Ilprivacy ha deciso di agire nei confronti delle società ritenute responsabili di unmolto aggressivo, sanzionando alcune imprese che avrebbero utilizzato illecitamente banche dati con i dati degli interessati con provvedimenti pecuniari e anche con la confisca delle basi di dati illecitamente acquisite. Si tratta di un problema molto rilevante per la vita di tutti noi, soggetti sempre più spesso a pressanti campagne telefoniche (e non solo) molto aggressive e fastidiose. La novità, stando a quanto scritto anche nella nota stampa diffusa dal, è la confisca delle banche dati. Ilha fatto applicazione, sembra per la prima volta, di una norma amministrativa, pensata nel 1981 per disporre la confisca di quanto servito per commettere un illecito amministrativo, nel ...

