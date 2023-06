Smart working | ecco quando i genitori di under 14 possono chiederlo Proroga solo per i fragili | ecco come cambia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Rinnovo dellosì, maa metà. Tra le modifiche al decreto Lavoro all'esame della commissione Affari sociali del Senato, il governo Meloni sta infatti per...

Rinnovo dellosì, ma solo a metà. Tra le modifiche al decreto Lavoro all'esame della commissione Affari sociali del Senato, il governo Meloni sta infatti per inserire la proroga del lavoro agile solo ...Vedi offerta su eBay KLIM Talk Il KLIM Talk è un microfono USB da scrivania di alta qualità, ideale per l'utilizzo professionale e lo. Grazie alla sua tecnologia di connettività USB ...Per quanto riguarda lo, l'azienda è restia a prolungare l'accordo sperimentale (strappato con minaccia di sciopero) che scadrà il 1° luglio e prevede sei giornate mensili di lavoro a ...

Corriere della Sera in sciopero: smart working e lavori di ristrutturazione tra i motivi della frattura con… Il Fatto Quotidiano

Sui fringe benefit l’ipotesi è di portali a 1.000 euro per tutti. L’altro fronte su cui si lavora è quello dello smart working, che senza interventi scade il 30 giugno. L’idea che si fa 30 strada sare ...Sullo smart working, invece, si va verso la proroga solo per i lavoratori appartenenti alle categorie fragili escludendo i genitori con figli che hanno meno di 14 anni ...