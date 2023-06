Scritte “No Vax” e parolacce | nella notte imbrattata la Facoltà di Lettere a Roma Tre

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Risveglio amaro per gli studenti e i dipendenti dell’Università degli Studi diTre, che questa mattina hanno trovato i muri esterni della Scuola di, Filosofia e Lingue (exdie Filosofia) completamente imbrattati. Lein vernice rosse sono state subito riconducibili ai gruppi “No Vax” della Capitale, che dopo le sedi istituzionali e partitiche, hanno deciso di colpire anche in un luogo universitario. Le“No Vax” sugli spazi diTre Il ritrovamento da parte degli studenti delladi, è avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina. È stato uno studente a vedere la scena e avvertire subito i propri rappresentanti degli studenti di riferimento. Tra loro Lorenzo Di Mattia ...

"La comunità del PD modenese è di nuovo offesa e minacciata da gruppi di noche, come sempre accade, affidano al web e all'anonimato immagini e affermazioni violente e offensive che non tolleriamo": questo il commento 'a caldo' della Segretaria del Partito Democratico di ...Ancora il gruppo Vivi in azione a Modena: nel mirino di'no' la Festa dell'Unità in corso. 'La comunità del Pd modenese è di nuovo offesa e minacciata da gruppi di noche, come sempre ...Raid vandalico a Vicenza nel weekend da parte del movimento non"ViVi". Sono stati imbrattati i muri dell'ospedale San Bortolo e anche di un cimitero della città, conche associano i decessi impovvisi all'uso del vaccino anti - Covid. I messaggi sono ...

No vax, attacco al Pd Scritte ingiuriose alla Festa dell'Unità "Minacce ... il Resto del Carlino

Offese associate al Pd, con le spesse pennellate rosse già viste tante altre volte. Sono le scritte ingiuriose fatte la scorsa notte nell’area della Festa dell’Unità, all’ex macello di via IV Novembre ...Modena, 6 giugno 2023 – Ancora imbrattamenti no vax contro le sedi Pd a Modena, questa volta alla Festa dell'unità. Dopo il blitz della notte scorsa, i volontari stanno già ripulendo. "La comunità de ...