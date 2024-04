(Di venerdì 26 aprile 2024)è morto in ospedaleundi ricovero. Il 56enne era stato travolto da un'auto nella Bergamasca mentre girava con la e-

Costa Volpino (Bergamo) – Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Bruno Petenzi , fabbro di 56 anni di Costa Volpino , è morto un mese e mezzo dopo essere stato investito mentre era in sella alla sua e-bike . l’incidente il 12 marzo scorso vicino al cimitero di Corti. A investirlo, una ... Continua a leggere>>

Un’auto gli taglia la strada e lo travolge sulla e-bike: Bruno petenzi muore dopo un mese e mezzo - Bruno petenzi è morto in ospedale dopo un mese e mezzo di ricovero. Il 56enne era stato travolto da un’auto nella Bergamasca mentre girava con la e-bike.

Continua a leggere>>

Costa Volpino piange Bruno petenzi: addio al fabbro morto un mese dopo l’incidente in e-bike - Il ciclista, 56 anni, era stato trasportato in ospedale in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un’auto il 12 marzo scorso ...

Continua a leggere>>

La Roma vince a Udine, decide Cristante al 95' - UDINE (ITALPRESS) – La Roma espugna 2-1 il Bluenergy Stadium di Udine nel match valevole come prosecuzione della gara interrotta il 14 aprile scorso: decisivo un gol di Bryan Cristante. Cambia il punt ...

Continua a leggere>>