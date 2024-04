Calcio | le sfide dalla A alla C delle squadre toscane - umbre e dello Spezia

(Di venerdì 26 aprile 2024) Firenze, 26 aprile 2024 – Nuovo lungo e intenso fine settimana calcistico. Come sempre noi ci focalizzeremo sui campionatiC e sulle “nostre”, ovvero le compaginie lo. Gare sempre più importanti con l’avvicinarsi della fine della stagione. Ecco il programma del weekend SERIE A Atalanta-Empoli (domenica 28 aprile, ore 18) Fiorentina-Sassuolo (domenica 28 aprile, ore 20.45) SERIE B Pisa-Catanzaro (venerdì 26 aprile, ore 20.30) Brescia-(sabato 27 aprile, ore 14) Ternana-Ascoli (sabato 27 aprile, ore 14) SERIE C (Girone B) Carrarese-Pontedera (domenica 28 aprile, ore 20) Cesena-Perugia (domenica 28 aprile, ore 20) Gubbio-Rimini (domenica 28 aprile, ore 20) Arezzo-Sestri Levante (domenica ...

Firenze, 6 aprile 2023 – Ancora un fine settimana intenso e ricco di sfide importanti per la classifica, anzi le classifiche dei campionati di Calcio . Come sempre, infatti, puntiamo l’attenzione sulle “nostre” squadre ( toscane , umbre e lo Spezia ) d alla Serie A alla Serie C. Il programma SERIE A ... Continua a leggere>>

Firenze, 13 aprile 2024 – Ecco il quadro delle sfide del fine settimana per le squadre toscane , umbre e per lo Spezia dalla Serie A alla Serie C. SERIE A Lecce-Empoli (sabato 13 aprile, ore 15) Fiorentina-Genoa (lunedì 15 aprile, ore 18,30) SERIE B Cremonese-Ternana (sabato 13 aprile, ... Continua a leggere>>

Controlla ruota del furgone e scivola in scarpata, morto - La salma di uomo di 49 anni, di cui non si avevano notizie da ieri, è stata recuperata oggi intorno alle ore 14, nei pressi di un torrente in località Treppio, nel comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia ...

DIRETTA/ Pisa Catanzaro video streaming tv: i toscani non segnano dal 2012! (Serie B, 26 aprile 2024) - Diretta Pisa Catanzaro streaming video tv: testa a testa, orario, probabili formazioni, quote e risultato live, 35^ giornata di Serie B (24 aprile 2024).

FIP - Basket, a Chiusi e Chianciano via alle finali nazionali Under 19 - Le città di Chiusi e Chianciano Terme diventano per una settimana capitali del basket giovanile. È infatti fissato per lunedì 29 aprile l'inizio delle Finali Nazionali ...

