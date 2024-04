Milan - Longari | Conte unica soluzione percorribile Lui stesso disse …

Abodi: "Terna al femminile segnale positivo dal punto di vista culturale e sociale" - "La decisione del designatore della CAN Gianluca Rocchi di comporre tutta al femminile la terna arbitrale che farà il suo debutto in Serie A nella gara Inter-Torino domenica ...

Allenatore milan, Pioli out e Conte in Tifosi in totale delirio sui social - Nel corso delle ultime ore i tifosi rossoneri si sono letteralmente scatenati sui social, con un hashtag in modo particolare che sta spopolando e che sta andando sempre più in tendenza. Nei giorni sco ...

longari (Sportitalia): "Conte è l'unica soluzione percorribile per ripristinare un'attitudine che il milan deve lucidare dalla polvere" - Gianluigi longari ha parlato così di Conte in ottica milan nel suo editoriale per Sportitalia.it: "L’ex tecnico di Juventus ed Inter, quello che alle altre due piazze più importanti del nostro paese ...

