 Vannacci è l’ultima goccia La furia dei leghisti lombardi e veneti

(Di venerdì 26 aprile 2024) Venezia. Eccolo là, alla fine: il generale Vannacci candidato alle europee con la Lega. Il militare che scavalca i militanti. Lo schiaffo al territorio. All’attivismo. Salvini in versione io so’ io. E voi? “Auguri. Al federale non ci ascoltano, fanno come vogliono, andranno a sbattere: questa scelta non c’entra nulla col Carroccio”, è la voce all’unisono che si fa largo nell’indignato nord. Il lieto, si fa per dire, annuncio è arrivato il 25 aprile. Magari sperando di trovare un paese distratto dai refoli di Resistenza. Ma in Veneto non si festeggia soltanto la Liberazione: è anche il giorno di San Marco. Del sacro leon. “Tempistica quanto meno strana”, si trattiene Roberto Marcato, assessore simbolo della Liga insofferente. Da settimane si dice che il vicepremier non si fidi dei. Ebbene, ora li umilia pure. “Se faranno Vannacci capolista nella nostra o in tutte ...