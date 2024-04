Con chi formerà una coppia d’oro Stefano De Martino - dalla Rai le voci insistenti sul suo futuro

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 26 aprile 2024) Personaggi tv.Desembra alle porte di un nuovodi conduttore in Rai secondo recentidi corridoio. Ormai le tantissime indiscrezioni trapelate sembrano predire con una certa sicurezza che ci siano diversi progetti televisivi in serbo per lui. Ecco in quali programmi e a fianco di chi potremmo vedere presto il ballerino. (…) Leggi anche: Tradimenti Totti e Blasi: spunta il nome di un big Mediaset e Ilary trema Leggi anche: Beatrice Luzzi e il padre di Sergio D’Ottavi: cosa c’è tra i dueDe: le numerosesulin Rai Da diverso tempo si fa un gran parlare deltelevisivo dell’ex ballerino di “Amici”,De. Le ...