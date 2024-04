Latte avariato corretto con soda caustica per coprire il sapore | scatta il maxi-sequestro per un noto marchio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 aprile 2024) Una scoperta davvero impressionante, quella fatta dai carabinieri protagonisti deldi ben 90 tonnellate die 100 tonnellate di formaggi adulterati. Alimenti al centro di un giro d’affari da 800.000 euro, il tutto nella totale indifferenza dei rischi per la salute dei consumatori. “Si tratta di un complesso fenomeno di adulterazione e sofisticazione che serviva ae correggere il cattivo stato di conservazione di prodotti destinati alla grande distribuzione”, hanno scritto i militari in una nota. Nello specifico, i militari si sono imbattuti in tonnellate dicorrette con l’aggiunta die acqua ossigenata per correggere ildei prodotti caseari. A sla ...