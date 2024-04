RFEF elegge Rocha nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 26 aprile 2024) Notizia fresca giunta in redazione: La Federcalcio spagnola () ha confermato Pedrocomeè stato eletto al posto di Luis Rubiales, nonostante sia indagato per corruzione. Eraad interim da quando Rubiales si era dimessa a settembre per lo scandalo causato dal bacio con la giocatrice Jenni Hermoso dopo il trionfo della Spagna alla Coppa del Mondo femminile di agosto. In un comunicato diffuso venerdì, laha dichiarato: “Pedroè stato proclamato oggidella Real Federcalcio spagnola (), dopo aver ricevuto il sostegno della maggioranza dei membri dell’assemblea di questa istituzione che governa il calcio spagnolo. ...