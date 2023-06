Sainz | “Anno complicato per la Ferrari In Canada punto al podio”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Non siamo dove vorremmo essere, la Red Bull domina noi dobbiamo migliorare, siamo i primi a essere autocritici”. Carlosnon nasconde le difficoltà dellaper questo inizio di stagione: dopo la delusione anche al Gp di Spagna, il pilota del team di Maranello ai microfoni di El Laeguero, programma di Cadena Ser, ripercorre quanto fatto finora. “E’ stato uniniziato in modo– dice lo spagnolo -. La macchina che ha realizzato la Red Bull è dominante e la Mercedes sembra aver trovato la giusta direzione. Innon siamo dove vorremmo essere, siamo i primi ad essere autocritici e stiamo lavorando per migliorare. Questo è quello che c’è al momento e ci concentriamo per ottenere il massimo da esso”. In questo momento la Red Bull di Max Verstappen è su un altro pianeta. “Non ...

