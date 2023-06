Sacchi | «L’Inter fa poco pressing e potrebbe andare in inferiorità numerica in mezzo»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Alla Gazzetta dello Sport l’analisi disulla finale di Champions League tra Manchester City e Inter. La paura più grande di nome fa Haaland ma, come è risaputo, Guardiola ha disposizione giocatori di altissimo livello. Ancheavverte sul centrocampo dei Citizens: «Ci vorrebbe un fucile… A parte gli scherzi, bisogna tenere conto del fatto che il City gioca con due ali e un centravanti, e De Bruyne che spesso gli si avvicina, mentreha una difesa a cinque, formata da due laterali e tre centrali. Il che significa che spesso i nerazzurri andranno ininal campo». Parlando con parole calcistiche: «E’ semplice. I due terzini si occuperanno delle due ali di Guardiola, mentre per il solo Haaland ci saranno ben tre difensori centrali. Ciò vuol ...

