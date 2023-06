La piena attuazione degli degli ambiziosi piani di investimento pubblico e di riforma strutturale delpotrebbe far crescere il pil italiano in modo duraturo e avrebbe l'ulteriore vantaggio di ......54 Dati di mercato Leggi anche Il caro affitti non si ferma, in Italia nuovo record dei prezzi Derisking, la carta del G7 per ridurre la frattura con la Cina Ildi Visco sul: "...... la sfida digitale ai margini del dibattito politico Strategie Digitale, ildi I - Com: "Senza riformeinefficace" Transizione digitale: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, ...

Pnrr, monito Ocse: "Cruciale per pil Italia, ridurre debito" Adnkronos

La piena attuazione degli degli ambiziosi piani di investimento pubblico e di riforma strutturale del Pnrr potrebbe far crescere il pil italiano in modo duraturo e avrebbe l'ulteriore vantaggio di ...(Agenzia Vista) Roma, 06 giugno 2023 "L'incontro con il ministro Fitto è andato bene. In Veneto noi abbiamo un livello di monitoraggio che è assolutamente maniacale per cui non abbiamo ...