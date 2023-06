Mutui a rischio | comunicazione inaspettata dall’ABI | i conti bancari nel mirino

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 7 giugno 2023) In merito aic’è un grossoche riguarda le imprese: l’ABI ha fatto una. Le banche italiane sono sotto stretto controllo da parte della Banca Centrale Europea e di Bankitalia. Di recente, infatti, sono state imposte delle regole molto più rigide che hanno anche inasprito il monitoraggio da parte degli organi di vigilanza. L’ABI ha fatto una– Ilovetrading.itNonostante la crisi che ha coinvolto il sistemao americano e svizzero, per ora, il sistemao italiano sembra essere solido e forte. A ribadire tale solidità ci ha pensato Antonio Patuelli presidente dell’ABI, durante il Festival dell’economia di Torino. In tale occasione il presidente Patuelli ha sottolineato come la ...