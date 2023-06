"I servizi e la Santa Sede...". Andrea Purgatori choc su Emanuela Orlandi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il giornalistaera presente all'audizione di ieri in Senato per discutere sulla Commissione d'inchiesta sui casi-Gregori

... luoghi dove dormire, i locali per degustare le specialità del territorio, ma anchedi ... Tra questi dal Borgo Dipinto quello traGiulia e Claino con Osteno, oppure il Sentiero Meditativo ...E quindi i tempi di riattivazione del, da quello che filtra, non sono ancora noti Naturalmente in ospedale c'è grande affanno per tamponare la situazione con ilMaria della Misericordia ...... di viaMaria 27 bis a Moncalieri dalle ore 9 alle ore 17: una giornata intera per candidarsi,... in collaborazione con il Centro per l'Impiego, le agenzie e ial lavoro accreditati, le ...

Centro Servizi Santa Chiara, stagione record: 60mila presenze ... Il T Quotidiano

Il giornalista Andrea Purgatori era presente all'audizione di ieri in Senato per discutere sulla Commissione d'inchiesta sui casi Orlandi-Gregori ...Asl, ospedali e assistenza sanitaria accreditata fanno parte di un unico sistema di cure pubbliche, gratuite per il cittadino e necessarie per garantire i Livelli essenziali di assistenza. (ANSA) ...