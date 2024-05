X Factor 2024 | Giorgia come nuova conduttrice e una giuria inedita

Giorgia a Sanremo (Us Rai) L’altro giorno scrivevamo che questa è l”edizione o la va o la spacca’. X Factor ha bisogno di un cambiamento per invertire il trend degli ultimi anni e guadagnarsi la riconferma da parte di Sky (Warner Bros. Discovery ...

RUMORS OF THE DAY: la punizione di Bortone le novità di X Factor 2024 - RUMORS OF THE DAY: la punizione di Bortone le novità di X factor 2024 - Rai trova il cavillo per punire Serena Bortone Sono passate settimane dal caso Scurati, eppure la "punizione" nei confronti di Serena Bortone è arrivata solo oggi. All'azienda serviva forse il tempo p ...

La prossima edizione di X Factor sarà condotta da Giorgia - La prossima edizione di X factor sarà condotta da Giorgia - Stando a un'indiscrezione la cantante avrebbe detto sì a Sky, che per la sua ultima() edizione di X factor rinnova anche la giuria: arrivano Lauro, La ...

X Factor 2024, “Giorgia conduttrice”: i possibili giudici - X factor 2024, “Giorgia conduttrice”: i possibili giudici - Tutte le possibili novità della prossima stagione di X factor, secondo le ultime indiscrezioni ...