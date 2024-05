Milan - Maldini ricorda Berlusconi | Con lui abbiamo iniziato a volare

(Di giovedì 9 maggio 2024) Paolo, ex capitano, si è raccontato in un'intervista a 'Radio TV Serie A con RDS'. Le sue parole su Silvio

L'ex campione e dirigente del Milan : "Non abbiamo creato solo una squadra vincente" ROMA - "Rapporto deteriorato con Silvio Berlusconi? No, sono diventato amico di Piersilvio e sono stato ad Arcore tante volte come suo amico. Il Presidente mi ha ...

“Consideriamo i calciatori come macchine, ma hanno bisogno di qualcuno che parli con loro e gli dica come stanno le cose . Avere un grande passato da calciatore non ti fa essere per forza un ottimo dirigente. Serve qualcuno che ti dia l’occasione. ...

Maldini: "Vi racconto il mio provino con il Milan. Se non fosse arrivato Berlusconi e le ambizioni di vittoria potevo andare altrove" - maldini: "Vi racconto il mio provino con il Milan. Se non fosse arrivato berlusconi e le ambizioni di vittoria potevo andare altrove" - maldini: 'Vi racconto il mio provino con il Milan. Se non fosse arrivato berlusconi e le ambizioni di vittoria potevo andare altrove' Nella lunga intervista rilasciata a Radio Serie A, Paolo maldini h ...

Maldini su Berlusconi, Milan e Inter, la sua versione: “C’è bisogno di qualcuno che dica le cose come stanno” - maldini su berlusconi, Milan e Inter, la sua versione: “C’è bisogno di qualcuno che dica le cose come stanno” - “Consideriamo i calciatori come macchine, ma hanno bisogno di qualcuno che parli con loro e gli dica come stanno le cose. Avere un grande passato da calciatore non ti fa essere per forza un ottimo dir ...

Paolo Maldini, leggenda del Milan, si è raccontato a Radio Serie A: tante le tematiche affrontate dall’ex DT rossonero - Paolo maldini, leggenda del Milan, si è raccontato a Radio Serie A: tante le tematiche affrontate dall’ex DT rossonero - Paolo maldini, leggenda del Milan, si è raccontato a Radio Serie A: tante le tematiche affrontate dall’ex DT rossonero Paolo maldini, leggenda del Milan, si è raccontato a Radio Tv Serie A. Le sue dic ...