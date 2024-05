Ho chiacchierato con Elly - da sol - cosa le ho detto | Renzi umilia il Pd in tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Matteoa Prima di Domani affronta gli ultimi fatti di cronaca politica che hanno accompagnato queste ultime ore. Parte dall'inchiesta su Giovanni Toti che ha innescato un terremoto politico in Liguria: "Noi siamo all'opposizione, se domani c'è una mozione di sfiducia, noi votiamo contro Toti, come voteremmo contro Emiliano. Ma se Toti ed Emiliano vanno a casa è per motivi politici. Non mi torna il finto garantismo che quando hanno amici in crisi diventano garantisti. Mi riferisco alla destra, ma anche alla sinistra". Poi lo stesso ex premier ha parlato anche del ministro Roccella e della contestazione subita agli Stati Genarali della natalità: "È del tutto legittimo contestare, poi però uno si ferma e fa parlare. Mi dà l'impressione di un gioco delle parti per aizzare le rispettive tifoserie, è uno scandalo non far parlare una ministra, ma dall'altro trovo che ...