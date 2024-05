Thuram - 85 milioni di difficoltà per l’Inter La permanenza?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 9 maggio 2024) Marcusha una clausola rescissoria di 85di euro al. In caso di offerta di questo tipo difficile che rimanga in nerazzurro, ecco la situazione. SITUAZIONE – Marcusè arrivato a parametro zero la scorsa estate dalla Germania, dal Borussia Moenchengladbach. Solamente la commissione agli agenti ha rappresentato una spesa per il club nerazzurro.così può fare plusvalenza con qualsiasi cifra, come già successo con André Onana al Manchester United. La situazione però è differente, perché sostituire eventualmente un attaccante è molto più difficile. Yann Sommer non ha fatto rimpiangere il camerunense per 6di euro, chi farebbe lo stesso davanti? PREZZO –ha davanti a sé una clausola rescissoria di 85 ...